В Химках провели урок о создателе винтовки Мосина

Патриотический урок, посвященный истории трехлинейной винтовки Сергея Мосина, прошел 16 апреля в лицее №21 микрорайона Сходня в Химках. Участники обсудили биографию конструктора и значение его изобретения для страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие ученики, педагоги и жители Химок, а также лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Для гостей показали документальный фильм о начале конструкторской деятельности Сергея Мосина и принятии винтовки образца 1891 года на вооружение. Организаторы подчеркнули вклад изобретателя в развитие российской науки и армии.

«История Сергея Мосина показывает, как сила воли и труд могут изменить судьбу человека и всей страны. Такие примеры особенно важны для нашей молодежи. Они вдохновляют на развитие и уважение к отечественной истории», — сказала Олеся Климачева.

После просмотра инструктор провел показательную разборку винтовки и объяснил принцип работы затвора. Педагоги отметили живой интерес школьников к истории инженерной мысли и военного дела.

Председатель совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул значимость подобных инициатив.

«Такие мероприятия сохраняют историческую память. Они прививают молодежи уважение к подвигам героев и выдающихся личностей. Без понимания прошлого невозможно ценить настоящее», — отметил он.

Лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская добавила, что такие проекты помогают укреплять связь между жителями разных поколений.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.