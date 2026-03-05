В Химках провели урок о летчике Александре Покрышкине

Тематический урок истории, посвященный летчику-асу Александру Покрышкину, прошел 4 марта в школе № 8 имени Матвеева в Химках. Мероприятие приурочили к 113-летию со дня рождения маршала авиации и первого трижды Героя Советского Союза, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученикам рассказали о биографии Александра Покрышкина, его пути в авиации и подвигах в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание уделили разработанной им тактике воздушного боя «этажерка», которая вошла в историю как новаторская. Закрепить материал школьникам помогли тематические интеллектуальные игры и обсуждения.

«Важно, чтобы такие уроки были живыми и интересными, чтобы школьники не просто запоминали даты, а понимали, какой ценой создавалась история нашей страны. Судьба Александра Покрышкина — это пример мужества, силы духа и настоящего служения Родине», — подчеркнула директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Она отметила, что подобный формат помогает сделать историю более понятной и личной для детей.

«Когда школьники знакомятся с биографиями таких людей, как Александр Покрышкин, история перестает быть абстрактной. Она становится личной и понятной. Именно так формируется уважение к подвигам предков и чувство ответственности за будущее своей страны», — отметил заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

Патриотические и образовательные встречи регулярно проходят в учебных заведениях округа. По словам лидера движения общественной поддержки Алины Шалимовой, такие мероприятия в Химках организуют на постоянной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.