В Химках провели урок мужества к годовщине аварии в Чернобыле

Встречу посвятили памяти крупнейшей радиационной катастрофы в истории человечества, произошедшей 26 апреля 1986 года. Участникам напомнили о ликвидаторах аварии — пожарных, военных, инженерах и врачах, которые ценой здоровья и жизни остановили распространение радиации.

«Чернобыль — это не просто дата в календаре. Это история обычных людей, которые сделали невозможное. Они не думали о наградах, они просто пошли и закрыли собой страну от беды. Наш долг — рассказывать об этом детям. Чтобы они знали: герои живут не только в прошлом, герои — это те, кто рядом», — отметил Владислав Степушин.

Школьникам рассказали о событиях ночи аварии, о пожарных, первыми вступивших в борьбу с радиацией, о строителях саркофага над четвертым энергоблоком и о врачах, спасавших пострадавших. Депутат Химок Евгений Иноземцев подчеркнул, что такие мероприятия помогают молодежи понять, что мужество и самоотверженность не зависят от времени и обстоятельств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.