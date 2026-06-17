В Химках провели урок мужества к дню рождения Толбухина

Урок мужества к дню рождения маршала Федора Толбухина прошел 16 июня в школе «Перспектива» в Химках. В мероприятии приняли участие депутаты Мособлдумы и совета депутатов, школьники и жители округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В актовом зале школы собрались ученики, педагоги, активные жители и почетные гости. Перед участниками выступили депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов и муниципальный депутат Ирина Спирина.

«Федор Иванович Толбухин — фигура поистине титаническая, он входит в золотой список 14 „Маршалов Победы“. Это человек уникальной судьбы, прошедший через горнило четырех войн и отдававший всего себя служению Отечеству без остатка. В годы Великой Отечественной войны он стал единственным военачальником, под чьим руководством были освобождены пять европейских столиц: Вена, Белград, Бухарест, София и Будапешт», — отметил Владислав Мирзонов.

Участникам представили основные этапы биографии маршала. Школьникам рассказали, как выходец из крестьянской семьи стал штабс-капитаном в Первую мировую войну, а затем — одним из ведущих советских полководцев. Гостям показали архивные кадры и карты наступлений.

«Помнить свою историю сегодня — это вопрос нашей национальной идентичности и духовной силы. Преемственность поколений особенно остро ощущается сейчас, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции проявляют ту же отвагу и верность долгу, что и солдаты Толбухина восемь десятилетий назад», — подчеркнула Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина добавила, что подобные встречи направлены на объединение разных поколений вокруг ценностей любви к России и родному городу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.