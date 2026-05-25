В Химках провели урок к 65-летию фильма «В трудный час»

Открытый урок к 65-летию выхода фильма «В трудный час» прошел 24 мая в лицее №7 в Химках. Школьники, родители и педагоги вместе с депутатами обсудили значение картины о защитниках Москвы и ее роль в патриотическом воспитании молодежи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников встречи приветствовал муниципальный депутат Валентин Герасимов. Он напомнил, что линия фронта в 1941 году проходила рядом с Химками, поэтому события битвы за Москву являются частью истории многих семей округа.

«Этот фильм — честный и глубокий рассказ о защитниках столицы. Линия фронта в 1941 году проходила совсем рядом с Химками, и для нас события тех дней — это часть личной, семейной истории. Важно, чтобы ребята видели на экране настоящих героев — обычных людей, которые в самый трудный час не дрогнули и отстояли свою Родину. Такие фильмы учат мужеству лучше любых слов», — отметил Валентин Герасимов.

Фильм «В трудный час» вышел на экраны в 1961 году. Его снял режиссер Илья Гурин по сценарию Евгения Габриловича. Лекторы рассказали школьникам об актерах, особенностях съемок и о том, как премьеру картины ждали ветераны. По их словам, лента стала одной из наиболее реалистичных художественных работ о битве за Москву и символом стойкости советского народа.

«Кино — это мощный инструмент формирования культурного кода. Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции вновь защищают суверенитет и будущее России, такие фильмы становятся для молодежи настоящим духовным щитом», — подчеркнула муниципальный депутат Инна Монастырская.

Открытый урок стал частью системной патриотической работы в округе. В Химках регулярно проводят тематические мастер-классы, кинопоказы, спортивные соревнования и встречи с участниками СВО, напомнил лидер движения общественной поддержки Павел Миронов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.