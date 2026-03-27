В Химках провели театральную викторину для педагогов

Интеллектуальную игру ко Всемирному дню театра провели 27 марта в образовательном комплексе «Перспектива» в Химках. Педагоги приняли участие в викторине об истории русского театра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В образовательном комплексе «Перспектива» учителя на время поменялись ролями с учениками и стали участниками интеллектуальной игры «Самый умный». Викторину приурочили ко Всемирному дню театра. Старт мероприятию дали муниципальные депутаты Наталья Каныгина и Ирина Спирина.

Игра включала несколько раундов, посвященных истории русского театра. Вопросы охватывали период от скоморошества и первых придворных постановок до реформ Станиславского и современной драматургии. Участникам нужно было вспомнить имена известных актеров, знаменитые пьесы и особенности театральной архитектуры. Соревнование прошло в напряженной, но дружеской атмосфере.

«Театр — это удивительный мир, который учит нас чувствовать, сопереживать и думать. Очень здорово, что педагоги находят время не только для работы, но и для такого интеллектуального досуга», — отметила Наталья Каныгина.

Ирина Спирина подчеркнула, что Химки остаются одним из культурных центров Подмосковья. По ее словам, театр «Наш дом» является важной частью культурной жизни округа и собирает полные залы.

Организаторы отметили, что мероприятие направлено на поддержку творческих инициатив и сохранение культурного наследия, а также на повышение доступности учреждений культуры для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.