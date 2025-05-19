В Химках провели серию патриотических мероприятий

В кадетском корпусе микрорайона Сходня в Химках провели кинолекторий в честь выхода фильма «Брестская крепость» в 2010 году. Воспитанникам, преподавателям и родителям рассказали об истории создания картины и ее сюжетной линии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед участниками также выступили депутат Химок Руслан Шаипов и член ассоциации СВО Антон Зенькович.

«Это не просто фильм, а истинное ощущение, каково это — быть на грани, но не отступить. Я считаю, что молодежи особенно важно знать и понимать, откуда берется настоящая сила», — сказал Шаипов.

Еще одно мероприятие состоялось в спортивном комплексе «Планерная». Для жителей провели полноценный показ фильма «Брестская крепость». К просмотру также присоединилась лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Каждый такой показ — не просто встреча с историей. Это возможность прожить ее вместе, почувствовать, что за цифрами и датами — живые люди. И когда это понимаешь, начинается настоящее единство», — сказала Климачева.

Мероприятия прошло в рамках масштабной патриотической программы, которая уже почти год реализуется в Химках. Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов добавил, что такая работа направлена на укрепление связи между поколениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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