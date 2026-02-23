В Химках провели праздничный концерт ко Дню защитника Отечества

22 февраля в химкинском театре «Наш Дом» прошел праздничный концерт. Ко Дню защитника Отечества в зале собрались жены, матери, сестры и дети бойцов СВО. С приветственным словом к гостям обратилась глава Химок Инна Федотова, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Солдаты и офицеры России достойно продолжают славные воинские традиции. Сегодня на передовой участники специальной военной операции проявляют мужество и отстаивают Россию. Дорогие ребята, вы наши подлинные народные герои», — отметила Инна Федотова.

К поздравлениям присоединились депутат Государственной Думы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальные депутаты и лидеры Движения общественной поддержки, а также участники химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Они выразили слова поддержки бойцам и поблагодарили их семьи за стойкость и веру.

«День защитника Отечества — это праздник мужества, верности присяге и любви к Родине. Сегодня вся страна объединяется, чтобы поддержать тех, кто стоит на защите России. За каждым военнослужащим — семья, близкие, родной дом. И именно это единство придает силы и помогает идти вперед», — подчеркнула Ирина Роднина.

Со сцены звучали патриотические и народные песни, зрители увидели яркие художественные постановки в исполнении творческих коллективов округа. Особой частью вечера стало награждение участников специальной военной операции и их семей. Ветеранам вручили ордена и медали за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении долга.

Всего к 23 февраля в Химках проведут десятки тематических мероприятий. Жители и гости округа смогут принять участие в памятных акциях, спортивных состязаниях и музыкальных программах.

Важно, что праздник прошел без происшествий — за этим следили медики и сотрудники МЧС. Благодарю всех, кто принял участие в организации и проведении мероприятий, и, конечно, всех жителей, которые разделили с нами этот день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.