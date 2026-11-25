Руководители 22 крупнейших предприятий Химок 24 ноября обсудили с представителями власти инвестиции, транспорт и поддержку ветеранов СВО на первом заседании совета директоров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла на территории НПО Лавочкина с участием вице-губернатора Московской области Марии Нагорной и главы Химок Инны Федотовой. Совет директоров стал площадкой для диалога власти и бизнеса. Участники определили три направления работы.

Промышленные предприятия передадут инвестиционные планы и сведения о кадровых и производственных потребностях. Эти данные лягут в основу промышленного блока стратегии развития Химок до 2040 года.

В транспортную повестку вошли строительство станции МЦД-3 «Монумент», развитие высокоскоростной магистрали и перспективы метро. Предприятия также подготовят предложения по подъездным путям, парковкам и расписанию автобусов у проходных.

Кадровые службы напрямую взаимодействуют с химкинским отделением ассоциации ветеранов СВО: закрепляют ответственных специалистов, формируют банк вакансий, организуют переобучение и наставничество. Эта работа призвана помочь ветеранам не только трудоустроиться, но и адаптироваться в коллективе.

«Благодарю правительство Подмосковья за поддержку округа, а руководителей предприятий — за открытость и вовлеченность», — отметила Инна Федотова.

Предложения первого заседания станут основой дальнейших действий по укреплению экономики Химок и повышению качества жизни жителей.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.