В Химках провели патриотическое мероприятие в честь битвы за Москву 9 декабря

Патриотическое мероприятие, посвященное началу контрнаступления советских войск в битве за Москву, прошло 9 декабря во Дворце культуры «Фирсановка» в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед собравшимися выступила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климашева. Она отметила, что битва за Москву — это история выбора миллионов людей и внутреннего усилия, благодаря которому страна выстояла. По ее словам, такие встречи помогают понять, что за историческими датами стоят судьбы реальных людей.

Почетным гостем стал заслуженный конструктор РФ, ветеран атомной отрасли Валерий Юдин. Он рассказал о значении контрнаступления и его влиянии на исход войны.

Председатель совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул важность сохранения исторической памяти и отметил, что победа складывалась из поступков и ответственности жителей городов и поселков. Муниципальный депутат Алексей Федоров добавил, что подобные мероприятия поддерживают интерес к истории и преемственность поколений.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы, которую реализуют в Химках и Подмосковье более года.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.