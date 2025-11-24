В Химках провели патриотическое мероприятие ко Дню военной присяги

Не о рекордах и медалях, а о словах, которые определяют судьбу и обязывают служить Родине. 22 ноября в спортшколе «Виктория» в Химках прошел необычный урок, посвященный Дню военной присяги, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Юные спортсмены узнали, что значит клятва на верность Отечеству, и приняли участие в отправке гуманитарной помощи на фронт. С приветственной речью к участникам обратилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Очень важно помнить свою историю и воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении. Рассказывая о таких священных ритуалах, как военная присяга, мы объясняем детям, что такое долг, честь и ответственность перед своей страной. Это основа, на которой строится сильное и непобедимое государство», — поделилась Инна Монастырская.

Гостям мероприятия рассказали, что военная присяга — это торжественная клятва, которую дает каждый гражданин при вступлении в ряды Вооруженных Сил. Это не просто слова, а моральное и юридическое обязательство до конца быть преданным своему народу и Отечеству. После познавательной лекции участники мероприятия помогли погрузить в коробки и машины собранную гуманитарную помощь для отправки на передовую.

«Помогать нашим военным — это наш общий долг. С первых дней специальной военной операции в Химках организован масштабный сбор гуманитарных грузов. За это время благодаря неравнодушию жителей, предприятий и волонтеров было собрано и отправлено на фронт уже более 600 тонн помощи. Каждая такая посылка — это наша весточка поддержки для ребят», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Патриотическое мероприятие, посвященное Дню военной присяги, стало частью масштабных патриотических мероприятий, которые реализуются в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что их цель — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

