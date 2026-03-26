В Химках провели патриотический вечер ко Дню Росгвардии

Патриотический вечер ко Дню войск национальной гвардии России прошел 26 марта в дошкольном отделении гимназии №23 в Химках. В мероприятии приняли участие воспитанники, педагоги и депутат совета депутатов округа Руслан Шаипов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам встречи рассказали об истории создания войск правопорядка, чьи традиции берут начало в эпоху императорской России и продолжаются в современной структуре Росгвардии. Отдельное внимание уделили задачам ведомства в обеспечении безопасности страны.

«Люди, которые выбрали службу в этой государственной организации, ежедневно демонстрируют пример мужества. Это огромная работа по обеспечению безопасности нашего государства, защита важнейших объектов и реальный вклад в обороноспособность страны», — подчеркнул Руслан Шаипов.

Председатель совета депутатов округа Сергей Малиновский отметил роль Росгвардии в условиях специальной военной операции.

«Росгвардейцы сегодня находятся на передовой. Они обеспечивают порядок в освобожденных населенных пунктах, защищают жителей от мародерства, берут под охрану критически важную инфраструктуру и атомные объекты. Но важно и другое: они помогают людям вернуться к мирной жизни — сопровождают колонны с гуманитарной помощью, доставляют продукты и лекарства», — рассказал Сергей Малиновский.

Завершился вечер выступлением воспитанников дошкольного отделения, которые исполнили композицию «Бравые ребята».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.