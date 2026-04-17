В Химках провели пасхальный праздник в школе №1

Пасхальный праздник «Молодильные яблочки» прошел 16 апреля в дошкольном отделении школы №1 в Химках. Воспитанники подготовили музыкальные и литературные номера и театральную мини-постановку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Подобные мероприятия помогают детям приобщаться к культурным и духовным традициям, развивают творческие способности и создают атмосферу добра и единства», — сказала директор школы №1, депутат Галина Болотова.

Перед участниками выступил священник. Он напомнил о значении Пасхи как одного из главных христианских праздников и подчеркнул важность милосердия, доброты и взаимной поддержки. В завершение воспитанникам вручили сладкие подарки.

«Такие встречи объединяют семьи, педагогов и детей вокруг традиционных ценностей, способствуют духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения», — отметила лидер движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Проведение пасхальных программ в школах и детских садах Химок стало доброй традицией. Такие мероприятия направлены на сохранение культурного наследия и укрепление связи поколений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.