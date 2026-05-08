В Химках провели открытый урок по акробатике с участием общественника

Открытый урок по сдаче контрольно-переводных нормативов по спортивной акробатике прошел 8 мая в спортшколе «Надежда» в Химках. В мероприятии приняли участие ученики, родители и тренеры, а также лидер движения общественной поддержки Антон Блинов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники урока продемонстрировали выполнение контрольно-переводных нормативов. Этот этап подготовки позволяет оценить уровень физической формы и технику исполнения элементов. Тренеры получили возможность проанализировать прогресс каждого воспитанника, а родители — увидеть результаты занятий.

Мероприятие дополнила историческая часть. Антон Блинов рассказал родителям о Народной программе партии «Единая Россия», в которой особое внимание уделяется развитию детского спорта.

«В ходе урока с родителями поделился о Народной программе партии «Единая Россия», которая уделяет большое внимание развитию спорта, особенно среди детей», — отметил Антон Блинов.

Самые активные родители внесли предложения по улучшению условий для занятий и направили свои наказы в программу. Депутат Химок Татьяна Кавторева подчеркнула, что открытый урок стал не только демонстрацией спортивных достижений, но и шагом к объединению усилий родителей и тренеров в развитии детского спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.