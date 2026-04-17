В Химках провели мастерскую «Голос памяти» ко Дню памяти о геноциде

Участники встречи почтили память жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. К школьникам обратилась депутат Химок Надежда Смирнова.

«Этот день — очень важная и тяжелая дата в нашей истории. Она напоминает нам о том, через какие страдания прошел наш народ. Мы обязаны помнить это и рассказывать правду нашим детям и внукам, чтобы больше никогда и нигде такое не повторилось», — отметила Надежда Смирнова.

Во время мастерской учащиеся создали тематические рисунки. Через творчество они выразили уважение к жертвам трагических событий и благодарность тем, кто отстоял страну и подарил Победу. Несмотря на различие работ, их объединила общая мысль — «никогда больше».

В администрации подчеркнули, что такие мероприятия помогают молодежи глубже осмыслить исторические события и сохранить память о них.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.