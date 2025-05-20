В Химках провели марафон скандинавской ходьбы для активных долголетов

В Химках провели марафон скандинавской ходьбы для участников клуба «Активное долголетие». Спортивное мероприятие приурочили к Всероссийскому дню скандинавской ходьбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.

Участники преодолели дистанцию в несколько километров. Маршрут проходил по живописным локациям парка Толстого. Представители старшего поколения выполняли задания в составе нескольких возрастных групп. Для гостей мероприятия также подготовили концертную программу.

«Спортивная ходьба — очень полезная вещь, главное правильно подобрать инвентарь, а в технике все просто», — рассказал участник клуба «Активное долголетие» Сергей Наумов.

Скандинавская ходьба — это полноценная тренировка для всего тела. Такие занятия доступны людям любого возраста и уровня физической подготовки. Ходьба улучшает физическую форму, повышает выносливость и укрепляет сердечно-сосудистую систему. В особенности полезны регулярные занятия на свежем воздухе.

Группу скандинавской ходьбы открыли в клубе «Активное долголетие» в 2013 году. Более 500 химчан обучились не только азам кардио-ходьбы, но и обрели друзей и соратников. Занятия проходят в городских парках несколько раз в неделю.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.