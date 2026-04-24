В Химках провели лекцию в память о ликвидаторах Чернобыля

Памятную лекцию ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий провели 23 апреля в клубе «Активное долголетие» в Химках. Во встрече приняли участие жители округа и депутаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие посвятили памяти жертв радиационных катастроф и подвигу ликвидаторов. С приветственным словом выступил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Чернобыль показал, что настоящая сила народа — в ответственности и взаимовыручке. Ликвидаторы шли туда, где было страшно и опасно, понимая, что от их действий зависит жизнь миллионов. Мы обязаны хранить память о тех, кто остановил беду ценой здоровья, а порой и жизни, и передавать эту правду молодежи — как пример мужества и верности Родине», — отметил Валентин Герасимов.

Участникам встречи напомнили, что авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. В результате взрыва реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ. Последствия катастрофы затронули жителей всей страны.

В ликвидации последствий аварии участвовали 774 жителя Химок. Они очищали территорию станции, строили саркофаг над разрушенным блоком, обеспечивали безопасность работ и помогали пострадавшим. Их вклад стал частью истории города.

«Память о ликвидаторах — это нравственный ориентир для молодежи и напоминание о цене спокойной жизни. Пусть их подвиг служит примером мужества и стойкости», — подчеркнул лидер движения общественной поддержки Павел Миронов.

Лекция прошла в рамках патриотической программы, направленной на объединение поколений. В округе ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО, сообщила муниципальный депутат Инна Монастырская.

