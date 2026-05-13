В Химках провели лекцию о строительстве Крымского моста

Лекцию к годовщине открытия Крымского моста провели 12 мая в гимназии №9 в Химках. Муниципальные депутаты, школьники и педагоги обсудили значение проекта для страны и его инженерные особенности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча была посвящена открытию Крымского моста в 2018 году. Участниками стали ученики, их родители и учителя. С приветственным словом выступила муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Инна Монастырская.

«Крымский мост — это триумф инженерной мысли. Проводя такие лекции в стенах школы, мы показываем детям, что созидание требует таланта, упорства и любви к Отечеству. Когда страна едина, ей под силу проекты любого масштаба», — отметила Инна Монастырская.

Собравшимся рассказали, что мост протяженностью 19 километров стал самым длинным в России и Европе и обеспечил транспортное сообщение между Таманским и Керченским полуостровами. Отдельное внимание уделили сложным условиям строительства: нестабильным грунтам, сейсмической активности и штормовым ветрам, а также операции по установке арочных пролетов.

«История Крымского моста — это современная летопись нашей силы. Мы воспитываем молодежь на примерах ратных и трудовых побед», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Организаторы отметили, что лекция стала частью патриотической работы в Химках, направленной на объединение разных поколений и формирование уважения к истории страны.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.