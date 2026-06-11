В Химках провели лекцию о медалях за освобождение Европы

Патриотическая лекция о наградных медалях за взятие и освобождение европейских городов в 1945 году прошла 10 июня в социальном комплексе «Восход» в Химках. Мероприятие открыл лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу посвятили истории наград, учрежденных по итогам ключевых операций завершающего этапа Великой Отечественной войны. Участникам подробно рассказали о медалях «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Берлина», а также «За освобождение Белграда» и «За освобождение Варшавы». Отдельное внимание уделили тому, какие военные действия предшествовали вручению этих наград и какое значение имели операции для исхода войны в Европе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.