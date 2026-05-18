В Химках провели лекцию о летчике Виталии Лавриненкове

Мероприятие посвятили подвигу легендарного летчика, уроженца химкинской земли Виталия Дмитриевича Лавриненкова. Лекция прошла в рамках программы «Успех V единстве поколений».

«Виталий Дмитриевич Лавриненков — наш земляк, чье имя должно быть известно каждому молодому химчанину. Сегодняшняя лекция проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Такие встречи помогают ребятам понять, что героизм — это не страница из учебника, а пример реального человека, который жил на этой земле, любил свою Родину и защитил ее с оружием в руках», — отметила Татьяна Кавторева.

Участникам рассказали о боевом пути летчика. В годы Великой Отечественной войны он совершил более 600 боевых вылетов, лично сбил 35 самолетов и еще 11 — в группе. Лавриненков прошел путь от Сталинграда до Берлина, а после войны продолжил службу в авиации и передавал опыт молодым защитникам Отечества.

Лидер движения общественной поддержки Денис Беляев подчеркнул, что подобные встречи помогают молодежи через биографии конкретных людей увидеть примеры преданности Родине и понять, что мужество проявляется не только в бою, но и в ежедневной готовности защищать интересы страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.