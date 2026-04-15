В Химках провели лекцию о конструкторе Сергее Мосине

Патриотическая лекция, посвященная конструктору стрелкового оружия Сергею Мосину, прошла 15 апреля в доме культуры «Лунево» в Химках. Участникам рассказали о создании винтовки образца 1891 года и провели мастер-класс по сборке и разборке оружия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие собрало жителей, интересующихся историей России и развитием оружейного дела. Центральной темой встречи стало главное достижение Сергея Мосина — винтовка образца 1891 года, отличавшаяся надежностью и простотой конструкции. Оружие находилось на вооружении до середины 1970-х годов.

«Сергей Иванович Мосин — это не просто имя в истории, это символ мужества и патриотизма, который должен вдохновлять молодое поколение. Мы должны помнить о таких людях и передавать их наследие дальше», — отметил лидер движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

В рамках встречи также прошел мастер-класс по сборке и разборке оружия. Участники смогли самостоятельно поработать с образцами винтовок и лучше понять особенности их конструкции.

«Патриотизм начинается с осознания своих корней и уважения к тем, кто служил нашей стране. Лекция о Сергее Мосине — это важный шаг к воспитанию настоящих патриотов среди молодежи», — подчеркнула лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.