В Химках провели лекцию о группе «Русские Витязи»

Лекцию ко дню рождения авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» провели 6 апреля в школе №31 в Химках. В мероприятии приняла участие депутат совета депутатов Надежда Смирнова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам рассказали об истории создания авиационной группы, ее выступлениях и рекордах. Для школьников подготовили документальный фильм и материалы интерактивного музея, посвященные «Русским Витязям».

С приветственным словом к собравшимся обратилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.

«Мастерство и история „Витязей“ не только восхищает, но и напоминает: герои живут среди нас. Их пример доказывает: служение Родине — честь», — отметила Надежда Смирнова.

Перед школьниками также выступил ветеран СВО Максим Кураков.

Лекция стала частью цикла патриотических мероприятий, которые проходят в Химках. Их цель — объединить разные поколения жителей вокруг общих ценностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.