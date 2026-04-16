В Химках провели лекцию о Героях Советского Союза

С приветственным словом выступил лидер движения общественной поддержки, член партии «Единая Россия» Павел Миронов. Он напомнил, что звание Героя Советского Союза является признанием исключительного мужества и преданности Родине.

«Звание Героя Советского Союза — это признание исключительного мужества, самоотверженности и преданности Родине. Мы обязаны помнить тех, кто совершал подвиги ради будущего страны. Особенно важно говорить об этом с молодежью и спортсменами, потому что именно в спорте воспитываются характер, сила духа и готовность идти до конца», — подчеркнул Павел Миронов.

Участникам рассказали об истории звания, учрежденного 16 апреля 1934 года. Его присваивали за личные или коллективные заслуги, связанные с совершением подвига. За годы существования награды ее удостоились более 12 тысяч человек — летчики, танкисты, разведчики, моряки, партизаны, космонавты и герои мирного времени.

Отдельное внимание уделили подвигам времен Великой Отечественной войны. Гостям напомнили о Александре Матросове, Зое Космодемьянской, Иване Кожедубе и других героях.

«Такие встречи напоминают о нравственных ориентирах, на которых строится сильное государство. Подвиг — это конкретные поступки людей, которые ставили интересы Родины выше собственной жизни. Наша задача — сохранить эту память и передать ее следующим поколениям», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов добавил, что в округе регулярно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. По его словам, такая работа укрепляет связь поколений и формирует активную гражданскую позицию жителей.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.