Патриотическую лекцию к годовщине начала Берлинской стратегической наступательной операции провели 16 апреля в соцкомплексе «Восход» в Химках. Участникам рассказали о ключевых событиях 1945 года и их значении для исхода Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие приурочили к началу Берлинской стратегической наступательной операции 1945 года. Жители района и молодежь узнали о ходе операции, ее роли в завершении войны и героизме советских солдат, сражавшихся за свободу и независимость страны.

«Важно помнить и передавать будущим поколениям знания о нашей истории. Берлинская операция стала одним из решающих моментов в ходе Великой Отечественной войны, и мы должны помнить о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу», — подчеркнул лидер движения общественной поддержки Антон Блинов.

После лекции участники посетили выставку «ВЕХИ ПОБЕДЫ. Берлин» в Музее Победы на Поклонной горе. Экспозиция знакомит с артефактами и документами, связанными с проведением операции и ее последствиями.

«Такие мероприятия помогают не только узнать больше о нашей истории, но и сплотить молодежь вокруг общих ценностей», — отметила лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В Химках на постоянной основе проходят патриотические лекции, мастер-классы, встречи с участниками специальной военной операции и акции по сбору гуманитарной помощи.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.