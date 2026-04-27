Лекцию ко Дню объявления о суверенитете Луганской Народной Республики провели 27 апреля в спортивной школе «Виктория» в Химках. С юными спортсменами, их родителями и педагогами встретились общественники и депутаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу посвятили событиям 2014 года, когда в Луганске приняли декларацию о суверенитете. Участникам рассказали о предпосылках этого шага, общественно-политической ситуации того периода и последствиях принятого решения. Отдельно обсудили значение этих событий для жителей региона и их дальнейший исторический выбор.

«Сегодня очень важно говорить с молодежью о событиях, которые формируют современную историю. Решение о суверенитете ЛНР стало отражением стремления людей защитить свои права, язык и культуру. Наша задача — объяснять подрастающему поколению причины этих решений, формировать осознанное отношение к происходящему и воспитывать чувство ответственности за будущее страны», — подчеркнул лидер движения общественной поддержки Павел Миронов.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что подобные встречи проходят в рамках программы «Успех V единстве поколений» и помогают молодежи лучше понимать современные исторические процессы.

«Патриотизм формируется через знание истории, уважение к своей стране и готовность отстаивать ее интересы», — добавил он.

Депутат Инна Монастырская напомнила, что цель масштабной патриотической работы в Химках — объединение разных поколений вокруг общих ценностей, любви к России и родному городу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.