В Химках провели лекцию ко Дню памяти русских моряков

В «Умной библиотеке» в Химках провели лекцию, приуроченную ко Дню памяти русских моряков, отдавших свою жизнь за отечество в Цусимском сражении. Мероприятие стало частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Цусимское сражение стало одним из крупнейших морских боев начала XX века. Несмотря на неравные условия и сложную боевую обстановку, русские моряки сражались до конца, демонстрируя силу духа, стойкость и готовность отдать жизнь за Отечество. Их героизм стал символом воинской чести и верности присяге», — рассказал депутат Николай Томашов.

Почетным гостем встречи стал участник специальной военной операции Владимир Коннов. В своем выступлении он отметил, что в условиях внешнеполитических вызовов, вопросы патриотизма и гражданской ответственности приобретают особое значение. Важно, чтобы молодое поколение знало и гордилось героями своей страны. ​

«Мы помним и чтим память всех военных, отдавших свою жизнь за родину. Сегодня память о героях прошлого приобретает особое значение», — поделился депутат Валентин Герасимов.

Патриотическое мероприятие стало частью программы, которая реализуется в Химках.

Депутат Инна Монастырская напомнила, что цель — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.