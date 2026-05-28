В Химках провели лекцию ко Дню памяти русских моряков

Патриотическая лекция ко Дню памяти русских моряков, погибших в Цусимском сражении, прошла 27 мая в спортивной школе «Надежда» в Химках. Мероприятие открыла лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу посвятили событиям 27–28 мая 1905 года, когда русская эскадра вступила в бой с японским флотом в Цусимском проливе. Участникам рассказали о ходе сражения и героизме экипажей кораблей, которые сражались до последнего.

«Цусимское сражение — одна из самых трагических и героических страниц истории русского флота. Мы хотим, чтобы юные спортсмены знали о подвиге моряков, которые до конца выполнили свой долг перед Отечеством», — отметила Екатерина Калюжная.

Она добавила, что сохранение исторической памяти помогает воспитывать уважение к подвигам защитников страны.

«Сегодняшняя лекция проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“, которая включает патриотические мероприятия: мастер-классы, уроки мужества и встречи с участниками СВО», — подчеркнул Антон Блинов.

В ходе встречи состоялись показательные выступления по спортивной акробатике. Юные спортсмены представили номера, посвященные доблести и силе духа защитников Отечества. Денис Беляев добавил, что подобные мероприятия помогают молодежи через историю увидеть примеры мужества и понять значение чести, долга и верности флагу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.