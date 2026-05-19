В Химках провели лекцию ко Дню Балтийского флота

В Центральной городской библиотеке Химок прошла лекция, посвященная Дню Балтийского флота. Читатели, активные жители и почетные гости вспомнили первое морское сражение России и его значение для становления страны как морской державы.

С приветственным словом к участникам обратилась муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Наталья Каныгина.

«Сегодня мы отдаем дань уважения силе нашего духа. Первый успех на Балтике стал точкой отсчета для становления России как великой морской державы. Важно, что здесь собрались люди разных поколений. Через такие встречи мы передаем молодежи истинный смысл патриотизма, который в непростое для страны время обретает особую остроту», — отметила Наталья Каныгина.

Участникам напомнили, что 18 мая 1703 года в устье Невы состоялось первое сражение со шведами. Оно стало боевым крещением нового флота. Две захваченные лодки символизировали выход России к морским рубежам. В честь победы Петр I приказал отчеканить медаль с надписью «Небывалое бывает».

Муниципальный депутат Ирина Спирина рассказала о реализации в округе программы «Успех V единстве поколений».

«Когда дети лично общаются с теми, кто сегодня защищает Родину, слова о любви к России наполняются глубоким смыслом», — подчеркнула Ирина Спирина.

Инна Монастырская добавила, что цель патриотической работы в Химках — сохранять историческую память и воспитывать сильное и ответственное поколение.

