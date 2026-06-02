В Химках провели лекцию к годовщине основания Байконура

Патриотическая лекция, посвященная основанию космодрома Байконур, прошла 1 июня в детской библиотеке № 3 в Химках. Встречу открыла депутат округа Надежда Смирнова, участникам рассказали об истории создания космодрома и его роли в развитии отечественной космонавтики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие приурочили к дате основания Байконура. Надежда Смирнова напомнила, что 2 июня 1955 года было принято решение о создании первого в мире космодрома. Уже через два года с Байконура стартовала первая межконтинентальная баллистическая ракета, а 12 апреля 1961 года отсюда в космос отправился Юрий Гагарин.

«Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы "Успех V единстве поколений". Мы хотим, чтобы ребята знали: Байконур — это не просто площадка для запусков, а символ нашей научной и технической силы», — отметила Смирнова.

Участникам рассказали о строительстве космодрома в условиях строгой секретности, о жизни специалистов в палатках в степи, о первом успешном запуске ракеты Р-7 в 1957 году и современных космических программах. Также показали документальные кадры первых стартов и фотографии строительства.

Депутат Артур Каримов подчеркнул, что такие встречи помогают молодежи лучше понимать масштаб достижений отечественной науки и значение ключевых событий в истории страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.