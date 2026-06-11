В Химках провели лекцию к дню рождения Ивана Кожедуба

Лекция к дню рождения трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба прошла 10 июня в клубе «Активное долголетие» в Химках. Участникам рассказали о боевом пути легендарного летчика-истребителя и его вкладе в историю страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие члены клуба, жители и почетные гости. С приветственным словом выступил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Иван Кожедуб — это символ несгибаемой воли и высшего профессионализма. Он доказал, что для русского человека нет невыполнимых задач. Проводя такие встречи, мы даем возможность молодежи лично соприкоснуться с историей великих побед. Такие герои — моральные ориентиры для будущих защитников Отечества», — отметил Валентин Герасимов.

Участникам напомнили, что Кожедуб стал самым результативным летчиком-истребителем в авиации союзников в годы Великой Отечественной войны. Он совершил 330 боевых вылетов, провел 120 воздушных боев и лично сбил 62 самолета противника. При этом за всю войну летчик ни разу не был сбит, хотя неоднократно возвращался на аэродром на поврежденной машине. Иван Кожедуб трижды удостоен звания Героя Советского Союза, а в послевоенные годы продолжил службу и получил звание Маршала авиации.

«Сегодня, когда бойцы в зоне специальной военной операции проявляют мужество и героизм, особенно важна преемственность поколений. Современные герои — наследники славы Ивана Кожедуба», — подчеркнула муниципальный депутат Инна Монастырская.

Лидер движения общественной поддержки Павел Миронов добавил, что такие встречи направлены на объединение жителей разных поколений вокруг уважения к истории и общих ценностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.