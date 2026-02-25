В Химках провели лекцию к 34-летию Роскосмоса

Лекцию об истории создания и развитии Роскосмоса провели в Аэрокосмическом лицее в Химках к 34-летию со дня основания агентства 25 февраля 1992 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году исполняется 34 года со дня образования Российского космического агентства, созданного 25 февраля 1992 года и преобразованного в госкорпорацию «Роскосмос». В Химках к годовщине организовали серию тематических мероприятий, одно из которых прошло в Аэрокосмическом лицее.

Участникам встречи рассказали о ключевых этапах развития отечественной космонавтики — от запуска первого искусственного спутника Земли до полета Юрия Гагарина. Отдельное внимание уделили современной структуре Роскосмоса, стратегическим задачам и перспективным проектам, включая развитие орбитальной группировки, лунную программу и международное сотрудничество на базе МКС.

«Важно, чтобы история и достижения нашей космонавтики вдохновляли не только профессионалов, но и каждого школьника. Когда поколения объединяются вокруг общих целей, мы закладываем фундамент для будущего, где каждый шаг в науке и технике становится частью большого пути человечества», — подчеркнула лидер движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Депутат Галина Болотова отметила, что такие встречи формируют пространство для осмысления роли науки и инноваций, а также показывают, что космические достижения — это результат коллективных усилий и стремления к новым горизонтам. Мероприятие прошло в рамках общественной программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках с июля 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.