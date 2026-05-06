В Химках провели концерт ко Дню создания Вооруженных сил

Праздничный концерт ко Дню создания Вооруженных сил России прошел 5 мая в детском саду школы №19 в Химках. В мероприятии участвовали воспитанники, родители, педагоги, а также депутат округа и общественные деятели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В детском саду школы №19 организовали праздничную программу, посвященную Дню создания Вооруженных сил России. На торжество собрались воспитанники, их родители и педагоги. К ним присоединились депутат Химок Руслан Шаипов и лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

Для гостей подготовили познавательную часть с рассказом об истории возникновения Российской армии и ее роли в обеспечении безопасности страны. Кульминацией вечера стали творческие выступления детей. Родители и педагоги отметили артистизм и старание юных участников.

«День создания Вооруженных сил — дата, которая объединяет и кадровых военных, и тех, кто только готовится принять присягу. Для наших детей это первое прикосновение к большой военной истории страны», — рассказал Руслан Шаипов.

Он добавил, что уважение к армии начинается с подобных мероприятий.

«Сегодняшний праздник прошел в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы задумывали ее как живой диалог между детьми и взрослыми», — подчеркнула Екатерина Красильникова.

Председатель совета депутатов округа Сергей Малиновский отметил, что такие события объединяют жителей разных возрастов и формируют уважение к истории Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.