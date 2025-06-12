В Химках провели концерт ко Дню России

В Химках провели праздничный концерт «Вместе мы — Россия». Вокальные и танцевальные коллективы Дворца культуры «Родина» представили свои тематические номера на сцене выставочного комплекса «Артишок», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Праздничную программу посвятили Дню России. В своих выступлениях артисты стремились отразить красоты родной природы, богатую культуру и насыщенную историю России. Концерт провели в рамках проекта «Мир и согласие».

«От Совета депутатов городского округа Химки поздравляем каждого гражданина Российской Федерации с этим знаменательным днём! Каждый год мы встречаем его с размахом в каждом уголке любимого города», — отметил депутат Мособлдумы, главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

В этом году в честь Дня России в Химках провели десятки праздничных мероприятий. Для жителей и гостей города организовали тематические концерты, мастер-классы, лекции, фестивали и флешмобы, а также множество других активностей.