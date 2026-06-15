В Химках провели конкурс патриотической песни ко Дню России

Конкурс патриотической песни «О России с любовью» прошел 14 июня в летнем лагере школы №19 микрорайона Планерная в Химках. Воспитанники подготовили музыкальные номера, стихи и танцевальные выступления ко Дню России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральным событием праздничной программы стал конкурс патриотической песни. На сцене выступили отряды лагеря со стихами, музыкальными и танцевальными номерами. Ребята исполнили песни «Посвящаю моей России», «За тебя, Родина-мать» и «Отчего так в России березы шумят».

С приветственным словом к участникам обратилась лидер движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

«День России — особый праздник для каждого из нас. Он объединяет культуру, традиции и чувство принадлежности к своей стране. Программа „Успех V единстве поколений“ помогает сохранять и передавать эти ценности», — сказала Красильникова.

Председатель совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул значимость подобных мероприятий для молодежи.

«Творчество помогает детям глубже знакомиться с историей страны и ее традициями», — отметил Малиновский.

Праздничные мероприятия ко Дню России прошли во всех микрорайонах Химок и объединили жителей округа вокруг культуры, традиций и истории страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.