В Химках провели интерактивный урок о легендарном летчике Владимире Лавриненкове

В школе «Перспектива» округа Химкипровели интерактивный урок, посвященный легендарному советскому летчику, дважды Герою Советского Союза — Владимиру Дмитриевичу Лавриненкову. В мероприятии приняли участие школьники, родители и педагоги, а также депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На уроке рассказали о жизни и боевом пути Владимира Дмитриевича, его вкладе в Победу и значении подвига для всей страны. Гости мероприятия познакомились с материалами, размещенными на страницах Виртуального музея „Химки 1941–1945: Все для фронта. Все для Победы“. Особый интерес у школьников вызвала демонстрация современных моделей беспилотных летательных аппаратов», — рассказала депутат Наталья Каныгина.

Программа урока была по-настоящему насыщенной. Учитель истории Вадим Тузлуков прочитал лекцию о знаменитом летчике. Один из учеников школы, который занимается авиамодельным спортом, показал, как работают и летают современные дроны, а также рассказал о принципах их управления и применении в различных сферах. А почетный гость мероприятия –ветеран боевых действий Александр Грошев в своем выступлении подчеркнул, насколько важна поддержка бойцов, находящихся сейчас на передовой.

«Подрастающее поколение должно знать свою историю, гордиться ею. В условиях проведения СВО такие понятия как патриотизм, мужество и верность родине особенно актуальны», — поделилась депутат Ирина Спирина.

Урок стал частью масштабной патриотической программы. Депутат Валентин Герасимов напомнил, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

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