В Химках провели игру к 113-летию Александра Покрышкина

Интеллектуальную игру о событиях Второй мировой войны организовали в школе «Флагман» в Химках к 113-летию маршала авиации Александра Покрышкина. Встречу посвятили его жизни и вкладу в развитие военной авиации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в формате лекции и викторины для старшеклассников. Депутат совета депутатов Химок Евгений Иноземцев напомнил, что интерес к авиации у Покрышкина появился еще в детстве, когда в 12 лет он впервые увидел самолет.

«Жизненный путь Александра Покрышкина был ясен еще с самого детства – будучи мальчиком, он в 12 лет впервые увидел самолет, и это предрешило его судьбу. Он стал легендарным летчиком-асом, внесшим значительный вклад в развитие тактики воздушного боя. Наш долг – помнить и чтить таких великих людей», — сказал Иноземцев.

Будущий маршал прошел путь от слесаря-лекальщика до одного из самых результативных летчиков Великой Отечественной войны. По данным организаторов, он совершил более 650 боевых вылетов и разработал собственную тактику воздушного боя, которая впоследствии получила распространение в военно-воздушных силах разных стран. Покрышкин был трижды удостоен звания Героя Советского Союза и награжден иностранными орденами.

Во время встречи спикеры также провели параллель между подвигами героев прошлого и современностью, подчеркнув роль военной авиации в обеспечении безопасности страны.

«Военная авиация во все времена была и остается одним из ключевых гарантов безопасности нашей страны, особенно сейчас во время проведения СВО. Современные летчики повторяют героизм своих предков, они продолжают писать историю российской авиации с мужеством, ответственностью и служением Отечеству», — подчеркнул депутат Артур Каримов.

В завершение мероприятия школьники приняли участие в викторине по истории Второй мировой войны. Победителям вручили памятные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.