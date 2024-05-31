В Химках провели ежегодный фестиваль креативных детских колясок

В преддверии Международного дня защиты детей в сквере «Юбилейный» городского округа Химки провели традиционный «Парад колясок». Участники выбрали тематические образы и своими руками сделали из транспортных средств малышей произведения искусства. В фестивале приняли участие более 120 человек, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«Ежегодно „Парад колясок“ в Химках объединяет десятки семей. Это добрая традиция, которая дает старт празднованию Дня защиты детей и нашим масштабным мероприятиям в рамках регионального проекта „Лето в Подмосковье“», — сказала директор ЦДШИ, депутат Совета депутатов Инна Монастырская.

В этом году призерами фестиваля стали семь участников. Победителями «Парада колясок» были признаны три проекта — «Цветочная композиция», «Солнечное поле» и «Летающая тарелка». Их создатели получили в подарок беговелы-трансформеры. Вторые места заняли коляски «Сани Деда Мороза», «Химкинский цирк» и «Гуси-лебеди». За старания юным участникам вручили трехколесные самокаты. Почетной «бронзой» наградили «Композицию растений», «Космический корабль» и «Поле ромашек». Ребятам вручили игровые шатры.

«Мы участвуем в фестивале второй раз. Сегодня мы представляем городской цирк. Участвовать в таком мероприятии — радостно и весело. Мы собрались здесь всей семьей и вместе радуемся победе!», — рассказала обладательница второго места Екатерина Кашенцева.

Кроме того, отдельно отметили детское транспортное средство «Авиаторы». В качестве приза зрительских симпатий вручили велосипед.

На площадке работали профессиональные аниматоры, которые организовали интерактивную программу с песнями и конкурсами. Все желающие могли сделать памятные фото у специальной тематической фотозоны и отведать сладкую вату и мороженое.

«Парад колясок» проходил в Химках уже в седьмой раз. Ежегодно количество участников только увеличивается, а тематика проектов расширяется. Неизменно только одно — яркость фестиваля заряжает позитивом на долгие месяцы вперед и ежегодно открывает летний сезон.

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