В Химках провели благотворительную акцию в поддержку животных из приютов

В парке «Эко-берег» в Химках прошла благотворительная акция по оказанию помощи животным из приютов. Все желающие смогли принести для четвероногих питомцев корм, пеленки, игрушки или оказать любую другую помощь. Для гостей также был организован мастер-класс по созданию цветочных композиций, а за принесенный рисунок можно было получить памятный подарок. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Благотворительность — это не только помощь нуждающимся, это также возможность объединиться вокруг общей цели, проявить ответственность и сострадание. Каждый из нас вносит свой вклад в эту важную миссию», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

На мероприятии были волонтеры с питомцами из приюта. С ними можно было не только погулять, но также и выбрать четвероногого друга для себя.

Все собранные в рамках акции вещи и продукты будут в дальнейшем распределены волонтерами между приютами Химок.

«Я призываю всех неравнодушных химчан поддерживать наши приюты для животных, принимать участие в благотворительных акциях, становиться волонтером или просто помогать распространять информацию об акциях. Я рада, что все больше горожан, химкинских предпринимателей и организаций включаются в эту работу», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

На территории городского округа функционируют 8 приютов для бездомных животных, два из них попали на интерактивную карту профильных организаций Московской области.

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