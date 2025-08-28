В Химках провели арт-гостиную «Слава павшим героям»

Встречу приурочили к 80-летию с момента создания одноимённой художественной картины Фёдора Богородского.

«Центральный сюжет картины посвящён всем матерям, потерявшим своих сыновей в жерновах войны. Картина по праву считается одной из самых ярких и значительных работ в творчестве Фёдора Богородского», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Отметим, мероприятие прошло в рамках широкомасштабной патриотической программы. Её главный лозунг — «Успех V единстве поколений».

«Эту программу реализуют в Химках больше года. За всё время для горожан провели свыше 1400 историко-патриотических активностей. Главная цель — сохранить историческую память для передачи будущим поколениям», — подчеркнула депутат Галина Болотова.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева дополнила, что формат мероприятий, проводимых в Химках, достаточно разнообразный — это фестивали, кинопоказы, мастер-классы, лекции и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.