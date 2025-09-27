В Химках провели акцию «День в лесу. Сохраним лес вместе»

В Химках провели экологическую акцию «День в лесу. Сохраним лес вместе». Жители, участники Ассоциации ветеранов СВО совместно с волонтерами и депутатами высадили молодые деревья на улице имени К. И. Вороницына, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В акции приняли участие председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, заместители председателя Совета депутатов Александр Васильев и Руслан Шаипов, депутат Ирина Спирина.

«Сегодняшняя акция — реальный шаг к улучшению качества жизни в наших Химках. Важно, что жители активно включаются в такие инициативы. Мы видим, как с каждым годом растет число участников, и это подтверждает: забота об экологии становится частью нашей повседневной жизни», — сказал Сергей Малиновский.

Участникам выдали весь необходимый инвентарь — перчатки, ведра и лопаты. Вместе они высадили молодые липы. Для химчан также подготовили полевую кухню с угощениями и напитками.

Экологическую акцию по сохранению леса в Подмосковье проводят дважды в год — весной и осенью. Химчане высаживают деревья, убирают мусор и неликвидную древесину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.