В Химках провели 18 выездных администраций с начала года

В городском округе Химки с начала этого года провели 18 выездных администраций. Почти 900 химчан обратились к профильным специалистам на консультации, чтобы улучшить жизнь города. Большинство вопросов коснулось сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта. Итоги работы выездных администраций в регионе обсудили в ходе еженедельного совещания под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Встречи в формате выездных администраций позволяют понять, что именно волнует химчан на территориях и вовремя среагировать на обращения. Также в обязательном порядке присутствуют представители ресурсоснабжающих организаций для того, чтобы жители, не выезжая за пределы своего района, смогли на месте решить вопросы», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

Выездная администрация — наиболее удобный и оптимальный формат работы, при котором не жители идут в администрацию, а она идёт к ним. Каждый химчанин может получить консультации и задать вопросы представителям служб по вопросам ЖКХ, социальному обеспечению, здравоохранению, предпринимательству, безопасности и другим направлениям. Встречи востребованы среди жителей, так как позволяют решать вопросы оперативно.

Отметим, что аналитику обращений также проводит муниципальный центр управления регионом. За это время специалисты обработали около 200 протоколов. Специальная система ежедневно формирует рейтинг самых популярных у заявителей вопросов. Для оперативной отработки на места выезжают заместители главы совместно с профильными управлениями. По итогам встреч с жителями определяют план дальнейших работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.