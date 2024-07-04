В Химках проведут санитарную очистку 39 пожарных водоемов

В городском округе Химки проведут санитарную очистку 39 пожарных водоемов в этом году. Работы пройдут в поселениях Кутузовское и Луневское. Специалисты уже приступили к устранению сухих веток и мусора, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ухоженный водоем не просто украшение поселка — это место для забора воды в случае пожара. На данный момент многие пруды заросли травой, затянулись ряской и погрязли в мусоре. В планах у специалистов «Химспас» отчистить береговые линии от сухостоя, удалить деревья, мусор, грязь, которые препятствуют забору воды.

«Все пруды мы очистим и оснастим подъездными площадками и пирсами для установки пожарной техники для забора воды. Это необходимые действия в целях пожаротушения», — рассказал начальник отдела пожарной безопасности МБУ «Химспас» Виталий Плахов.

Так, на этой неделе комплекс работ по санитарной уборке провели в деревне Владычино. Специалисты убрали из пруда весь мусор, сухую листву и опавшие ветки деревьев, а также водоросли. Чистота водоема не только улучшит качество жизни местных жителей, но и принесет пользу экосистеме.

«Здесь невозможно было не кинуть шланг, не включить помпу, ничего. Надеюсь, что сейчас после того, как пруды и береговая зона очищены, будет намного проще. Машина может в любой момент к любому пруду подъехать, заправиться и ехать тушить пожар дальше, не тратя по 30-40 минут на дозаправку. Это, в первую очередь, забота о нашей безопасности», — поделилась химчанка Алла Щербань.

Оперативные группы «ХимСпаса» ежедневно проводят наземное патрулирование мест массового отдыха населения. Очистка прудов в Луневском и Кутузовском поселениях продлится до сентября этого года. Всего на территории городского округа Химки расположено более 100 водоемов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.