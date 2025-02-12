В Химках проведут открытую лекцию про освобождение Будапешта

В школе «Перспектива» в Химках проведут открытый урок, посвященный освобождению Будапешта в 1945 году. Ученики, родители и учителя узнают о героическом подвиге советских солдат, которые ценой невероятных усилий и жертв освободили столицу Венгрии от фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения — одна из важнейших задач современного общества. Знание своей истории, уважение к подвигам предков, любовь к Родине — всё это формирует у детей и подростков правильное мировоззрение, помогает им понять, что такое настоящие честь и долг», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

На уроке ученикам расскажут о ходе Будапештской наступательной операции, которая сыграла ключевую роль в освобождении Центральной Европы от нацистской оккупации. Советские войска под командованием маршала Родиона Малиновского и маршала Федора Толбухина в январе–феврале 1945 года в тяжелейших боях разгромили крупные силы гитлеровцев и их союзников.

«Такие уроки помогают ребятам осознать, что защита Родины — это не просто историческое понятие, но и актуальная задача для каждого поколения», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Мероприятие, посвященное освобождению Будапешта, станет частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Открытый урок в школе «Перспектива» пройдет 13 февраля в 11:30 по адресу: улица Зеленая, дом № 22.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.