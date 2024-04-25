В Химках проведут масштабный общеобластной субботник

Жители Химок 27 апреля смогут принять участие в традиционном масштабном весеннем субботнике, который охватит десятки общественных пространств, парков, скверов и дворов. Центральными площадками субботника в Химках станут парк «Два берега» на Ленинском проспекте и территория вблизи реки Химка на улице Мичурина, передает пресс-служба администрации городского округа.

Старт субботника — в 10:00. Подготовку к масштабной уборке обсудили в ходе общегородского совещания под руководством главы Химок Дмитрия Волошина.

«Предстоящий субботник охватит десятки локаций по всему округу. Это парки, скверы, дворы. На уборку также выйдут сотрудники наших предприятий, местные активисты, волонтеры. Все вместе сделаем наши Химки чище», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В парке «Два берега» проведут уборку территории, от мусора расчистят аллеи, зеленые зоны, прогулочные пространства. Кроме того, здесь высадят саженцы лип. К полезной инициативе присоединятся школьники и их родители в рамках региональной акции «День добрых дел».

Масштабную уборку проведут и вдоль побережья реки Химка на улице Мичурина. Место сбора — вблизи дома № 4. Территорию расчистят от сухостоя и мусора. Для этого на локации установят специальную дробилку, а также контейнеры для сбора отходов. На площадках организуют концертную программу при участии профессиональных артистов, полевую кухню и горячий чай. Также весь необходимый инвентарь выдадут на месте.

Центральную локацию субботника выбрали вместе с жителями. Во время обхода главы Химок Дмитрия Волошина жители предложили привести в порядок берег реки Химка, в честь которой назван город. В этом году Химки отмечают 85-летний юбилей.

Традиционная весенняя генеральная уборка затронет все микрорайоны Химок. Так, в Левобережном благоустроят прилегающий лесной массив на ул. Зеленой возле дома № 18. В микрорайоне Подрезково расчистят территории у дома № 8 на улице Игоря Жаринова и на улице Центральной у дома № 1А. В Луневском в порядок приведут пешеходную зону на территории дома № 12, в Кутузовском — территории в деревнях Юрлово, Брехово, Федоровка, Благовещенка и Николо-Черкизово.

Основными площадками уборки в Сходне станут Золотаревский пруд, сквер «Сказка», улицы Папанина и Первомайская.

Кроме того, в день субботника на уборку выйдут жители дворов в разных микрорайонах города. Адресный перечень сформирован с учетом пожеланий активных горожан. Точные адреса локаций можно уточнить в управляющих компаний.

Напомним, что в Химках подходит к концу месяц чистоты и порядка, который стартовал 1 апреля. В округе завершают работы по уборке дорог, тротуаров, дворовых территорий, детских и спортивных площадок. Всего задействовано более 200 единиц техники и свыше тысячи сотрудников коммунальных служб.