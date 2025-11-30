В Химках прошло патриотическое мероприятие ко Дню морской пехоты

День морской пехоты отметили в школе «Триумф» и театре «Наш дом» в Химках 28 ноября. Для школьников и жителей округа провели тематические постановки и встречи с героями, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В школе «Триумф» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню морской пехоты. Центральным событием программы стала мини-постановка «Встреча с героями», которая была направлена на популяризацию службы в морских частях и формирование уважения к профессии морского пехотинца.

В рамках мероприятия участники узнали о традициях, истории и значимости морской пехоты, а также о качествах, необходимых для этой службы — силе духа, самоотверженности и профессионализме.

«В День морской пехоты мы отдаем дань глубокого уважения этим бесстрашным воинам. Морская пехота — это элита Вооруженных Сил. Их мужество, выдержка, профессионализм и верность долгу достойны восхищения. Поздравляю всех военнослужащих и ветеранов морской пехоты с этим знаменательным днём!», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В театре «Наш дом» для зрителей организовали отдельное мероприятие, где рассказали о подвигах морских пехотинцев и значении патриотического воспитания.

«Патриотические мероприятия имеют большое значение, особенно в наши дни. Пока ребята отстаивают интересы России на передовой, мы стараемся прикладывать максимум усилий для воспитания детей в духе патриотизма», — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Депутат Глеб Демченко добавил, что в Химках регулярно проходят десятки патриотических мероприятий, направленных на сохранение исторической правды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы и Днем воинской доблести Подмосковья. В зале присутствовало около 360 человек.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.