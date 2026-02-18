сегодня в 17:44

В Химках прошли кинолектории к 84-летию фильма о разгроме немецких войск

В Химках 17 февраля состоялась серия кинолекториев, посвященных 84-летию выхода фильма «Разгром немецких войск под Москвой». Мероприятия прошли на площадках аэрокосмического лицея и Дома культуры «Контакт», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках провели серию кинолекториев, приуроченных к 84-летию выхода на экраны документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой». Одной из площадок для встречи 17 февраля стал аэрокосмический лицей, где участники просмотрели и обсудили историческую киноленту.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева отметила, что обращение к этому фильму помогает осознать цену первой крупной победы в Великой Отечественной войне и сохранять память о героическом прошлом.

Еще одна встреча прошла в Доме культуры «Контакт». В обсуждении приняли участие депутат Галина Болотова и заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев. По словам Васильева, такие мероприятия способствуют сохранению исторической правды и передаче ее молодому поколению.

Депутат Юлия Ишкова подчеркнула, что в Химках уделяют особое внимание сохранению памяти о подвигах предков и героев современности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.