В Химках прошла встреча к 10-летию фильма 28 панфиловцев

Фильм «28 панфиловцев» вышел на экраны в 2016 году и стал одним из самых обсуждаемых отечественных фильмов о войне. Картина рассказывает о подвиге бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, которые в ноябре 1941 года остановили немецкие танки у разъезда Дубосеково.

«Фильм «28 панфиловцев» — это история о том, как бойцы, вооруженные гранатами и бутылками с зажигательной смесью, остановили десятки вражеских танков. Они не отступили, потому что понимали: за ними Москва. Такие фильмы нужны молодежи. Они не просто учат истории — они учат мужеству, чести и любви к Родине», — отметил Артур Каримов.

Участникам встречи рассказали об истории создания картины, которая была снята на народные средства. Школьники узнали о реальных событиях у разъезда Дубосеково, о судьбе панфиловцев и о том, почему их подвиг стал символом стойкости советского солдата.

В ходе мероприятия также обсудили важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне и противодействие попыткам переписать историю. Ученики задавали вопросы и делились впечатлениями от фильма. Лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин подчеркнул, что такие встречи помогают молодежи глубже понять, какой ценой была достигнута Победа.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.