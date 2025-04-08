В Химках прошла военно-патриотическая игра «Зарница»

В лицее № 21 в Химках провели военно-патриотическую игру «Зарница». Ребята не только проявили свои спортивные способности, но и узнали о выдающейся личности, прослушав лекцию. Так, ученикам и их родителям рассказали о советском велогонщике и Олимпийском чемпионе Вячеславе Екимове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер спорта по горным лыжам и тренер-преподаватель Лидия Дьякова рассказала о жизненном пути Вячеслава Екимова. Участники узнали о том, как советский велогонщик стал Олимпийским чемпионом и повлиял на развитие Отечественной физкультуры.

«Подобные мероприятия помогают формировать у молодежи уважение к спорту и истории нашей страны. Так, закладываются основы сильной и здоровой нации», — отметил председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

В рамках игры «Зарница» лицеисты были разделены на команды, каждая из которых соревновалась в различных военно-прикладных заданиях. Ребята проявили не только физическую выносливость, но и показали стратегическое мышление.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов напомнил, что игра «Зарница» стала частью масштабной патриотической программы, которую реализуют в Химках с июля прошлого года. Ее главная цель — объединение разных поколений жителей вокруг общих ценностей: любви к России, своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

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