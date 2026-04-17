В Химках прошла военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»

Муниципальную игру организовали под эгидой «Юнармии» и «Движения Первых». Участники продемонстрировали знания и навыки начальной военной подготовки, интеллектуальную выучку, физическую подготовку и умение работать в команде.

«Здесь ребята учатся работать в команде, быстро принимать решения и поддерживать друг друга. Такие мероприятия воспитывают характер, готовят молодежь к взрослой жизни и, главное, прививают любовь к Родине. Очень радостно видеть, как много талантливых, сильных и неравнодушных ребят растет в нашем округе», — отметила Надежда Смирнова.

Депутат подчеркнула значимость подобных инициатив для воспитания подрастающего поколения.

Каждый этап требовал от команд собранности, взаимовыручки и боевого настроя. По итогам испытаний школьники успешно справились с заданиями и показали высокий уровень подготовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.