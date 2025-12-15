В Химках прошла викторина о городах воинской славы для жителей округа

В лицее №21 Химок 13 декабря состоялась интеллектуальная викторина, посвященная городам воинской славы Пскову, Козельску и Архангельску. В мероприятии приняли участие жители округа разных возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Викторина «Виртуальное путешествие» прошла в лицее №21 Химок и была посвящена городам, удостоенным звания «Город воинской славы». Темой встречи стали Псков, Козельск и Архангельск. В мероприятии участвовали взрослые и дети.

Председатель совета депутатов Сергей Малиновский отметил важность сохранения памяти о героической обороне этих городов и их значении для истории страны.

В начале встречи участникам рассказали о ключевых событиях и сражениях, благодаря которым города получили почетное звание. Затем прошла интеллектуальная викторина, где жители смогли проверить свои знания.

Заместитель председателя совета депутатов Руслан Шаипов подчеркнул, что такие мероприятия помогают узнать больше об истории и сохраняют интерес к прошлому среди жителей разных возрастов.

Депутат Алексей Федоров напомнил, что в Химках продолжается программа патриотического воспитания «Успех V единстве поколений», в рамках которой регулярно проходят лекции и проекты по сохранению исторического наследия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.